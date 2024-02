Pogotowie przeciwpowodziowe w Oświęcimiu. Trudna sytuacja na polskich rzekach

IMGW wydał alerty hydrologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Prezydent Oświęcimia ogłosił we wtorek pogotowie przeciwpowodziowe w mieście.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że we wtorek po południu przekroczone były stany ostrzegawcze między innymi na: Orli w Korzeńsku, Baryczy w miejscowości Łąki, Widawie w Zbytowej, Brynicy w miejscowości Brynica.

Pogotowie przeciwpowodziowe

Prezydent Oświęcimia ogłosił we wtorek pogotowie przeciwpowodziowe w mieście. Rzecznik magistratu Katarzyna Kwiecień poinformowała, że na decyzji zaważył poziom rzeki Soły, który przekroczył stan ostrzegawczy, a także prognozowane opady deszczu.

Z pomiarów IMGW wynika, że Soła w Oświęcimiu we wtorek o godzinie 15 miała 410 centymetrów. Stan ostrzegawczy wynosi tam 370 cm.

We wtorkowe popołudnie przekroczony poziom ostrzegawczy zanotowano także na Wiśle w Jawiszowicach koło Oświęcimia.

"Pozalewane piwnice i dojazdy do domów"

W poniedziałek w miejscowościach Studzionka oraz Przemysław w województwie lubuskim doszło do podtopień. Jak wyjaśnił w rozmowie z TVN24 Tomasz Trawiński, sołtys Studzionki, do podobnych podtopień dochodzi tam co pewien czas. Miejscowość leży nad Wartą, przy wałach przeciwpowodziowych, ale po drugiej stronie rzeki rowy melioracyjne są zaniedbane, a woda wypływa na łąki.