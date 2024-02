Wisła wystąpiła z koryta na swoim ostatnim odcinku

"Sytuacja musi być monitorowana"

Alerty hydrologiczne IMGW

Alerty hydrologiczne trzeciego stopnia - przez wezbraniami z przekroczeniem stanów alarmowych - obowiązują w czwartek rano w województwach: mazowieckim (na Wiśle od ujścia Narwi do Zb. Włocławek), pomorskim (na Wiśle od Tczewa do ujścia), lubuskim (na Warcie od Noteci do ujścia oraz Odrze od ujścia Baryczy do Słubic) i dolnośląskim (na Baryczy od Polskiej Wody do ujścia oraz Widawie od Namysłowa do ujścia do Odry).