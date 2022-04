Alerty hydrologiczne IMGW. Ryzyko przekroczenia stanów ostrzegawczych wody

Alerty hydrologiczne IMGW

Żółte alarmy obowiązują na terenie województwa dolnośląskiego, dotyczą zlewni: Nysy Łużyckiej do Zgorzelca, Kwisy górnej do Zb. Leśna, Bobru do Zb. Plichowice, Kaczawy górnej do Dunina, Strzegomki do Łażan, Nysy Kłodzkiej, Klikawy.