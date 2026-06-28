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Ognisko to nie jest dobry pomysł. Alert RCB

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Upały w Polsce. Są alarmy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Wysoka temperatura powietrza będzie znacznie zwiększać ryzyko pożarowe. Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w niedzielę SMS-owy alert. Eksperci apelują, aby zachować ostrożność.

Ekstremalnie wysoka temperatura powietrza w połączeniu z brakiem opadów sprawią, że w polskich lasach z łatwością mogą wybuchnąć pożary. Przed upałem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Alert RCB

"Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie"- SMS-owy alert został wysłany w niedzielę do użytkowników przebywających na terenie województw:

  • dolnośląskiego (powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego);
  • lubuskiego (powiatu krośnieńskiego);
  • mazowieckiego (powiatów: białobrzeskiego, garwolińskiego, grójeckiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, przysuskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, szydłowieckiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego);
  • opolskiego (powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego, strzeleckiego);
  • świętokrzyskiego (powiatów: kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego, włoszczowskiego).

Zagrożenie pożarowe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na niedzielę przeważnie wysokie zagrożenie pożarowe. Miejscami w pasie centralnym i na południowym wschodzie będzie ono bardzo wysokie.

Zagrożenie pożarowe w Polsce w niedzielę 28.06
Zagrożenie pożarowe w Polsce w niedzielę 28.06
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

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Źródło: IMGW, RCB
Tagi:
UpałPożarypogoda
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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