Polska

Alert RCB. "Nie wychodź w góry"

Śnieg, zagrożenie lawinowe
Lawinowe ABC - co powinniśmy mieć ze sobą
Źródło: TVN24
Alert RCB. Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed wysokim zagrożeniem lawinowym. "Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu" - apelują.

"Uwaga! 8-11 stycznia wysokie zagrożenie lawinowe. Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu. Śledź komunikaty lawinowe" - alert RCB o takiej treści otrzymały w czwartek osoby przebywające na terenie powiatu tatrzańskiego (woj. małopolskie).

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach

W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza on, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie lub słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym. W pewnych sytuacjach możliwe jest także samoistne schodzenie dużych, a sporadycznie bardzo dużych lawin.

TOPR podkreśla, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga bardzo dużego doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy. Niezbędne jest posiadanie pełnego sprzętu zimowego, w tym raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC, a także umiejętność posługiwania się nim. Ratownicy zalecają unikanie stromych stoków.

Jak podają służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), pokrywa śnieżna jest rozłożona nierównomiernie na skutek silnego wiatru, który przenosi śnieg, tworząc zaspy i nawisy. W wielu miejscach poruszanie się w terenie jest utrudnione, a brak widzialności zwiększa ryzyko utraty orientacji i pobłądzeń. Na Kasprowym Wierchu zalega obecnie około 57 centymetrów śniegu, natomiast w Dolinie Pięciu Stawów Polskich jego grubość sięga 110 cm. TOPR apeluje o zachowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa i rozważenie rezygnacji z wyjść w wysokogórski teren.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Lawiny - śmiertelne zagrożenie
Lawiny - śmiertelne zagrożenie
Źródło: PAP

Autorka/Autor: anw

Źródło: RCB, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

