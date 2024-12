czytaj dalej

Podczas tej sylwestrowej nocy warto spojrzeć w niebo nie tylko po to, by oglądać pokazy fajerwerków. Po ostatnich rozbłyskach słonecznych nad naszymi głowami może ukazać się zorza polarna. Dobre warunki do obserwacji tego niezwykłego zjawiska będą na obszarze całej Polski.