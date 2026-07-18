Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
"Uwaga! Dziś (18.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - SMS-owe ostrzeżenie o takiej treści zostało wysłane w sobotę do osób przebywających w części województwa podkarpackiego, w powiatach: Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg, brzozowskim, dębickim, jarosławskim, kolbuszowskim, leżajskim, lubaczowskim, łańcuckim, mieleckim, niżańskim, przemyskim, przeworskim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, stalowowolskim, strzyżowskim, tarnobrzeskim.
W wielu województwach wciąż obowiązuje alert RCB wysłany w piątek. Przed groźnymi burzami na znacznym obszarze Polski ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Miejscami alarmy mają drugi stopień.
Czym jest alert RCB
Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.