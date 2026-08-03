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Alert RCB dla pięciu powiatów. "Unikaj otwartych przestrzeni"

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Możliwe są ulewy
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Alert RCB przed burzami, opadami deszczu i gradu został wysłany w poniedziałek do odbiorców z pięciu powiatów na południu Polski. Eksperci ostrzegają też przed silnymi porywami wiatru.

"Uwaga! Dziś (03.08) burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - wiadomość SMS o takiej treści została rozesłana w poniedziałek po południu do odbiorców przebywających na terenie części woj. małopolskiego, a dokładniej powiatów: limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowy Sącz oraz tatrzańskiego.

Czym jest alert RCB?

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Źródło: RCB, tvnmeteo.pl
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Tagi:
Alert RCBburze
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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