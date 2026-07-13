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Alert RCB dla sześciu województw. "Możliwe podtopienia"

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Intensywne opady deszczu
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu został wysłany w poniedziałek po południu. Eksperci ostrzegają przed podtopieniami i apelują, by mieszkańcy zagrożonego obszaru nie zbliżali się do wezbranych rzek.

"Uwaga! Dziś i jutro (13/14.07) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - wiadomość o takiej treści otrzymali w poniedziałek odbiorcy z województw podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz z części woj. łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego.

Przed intensywnymi opadami deszczu i możliwymi burzami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czym jest alert RCB?

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

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Źródło: RCB, tvnmeteo.pl
Tagi:
Alert RCBburzeulewy
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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