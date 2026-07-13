Polska Alert RCB dla sześciu województw. "Możliwe podtopienia" Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Uwaga! Dziś i jutro (13/14.07) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - wiadomość o takiej treści otrzymali w poniedziałek odbiorcy z województw podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz z części woj. łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! Dziś i jutro (13/14.07) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb".



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz

w… pic.twitter.com/6XZwN70Elg — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 13, 2026

Przed intensywnymi opadami deszczu i możliwymi burzami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czym jest alert RCB?

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.