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Alert RCB w ośmiu województwach. "Unikaj otwartych przestrzeni"

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Alert RCB - burze z silnym wiatrem
Prognoza pogody w czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z prognozowanymi burzami z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Sprawdź, gdzie obowiązuje.

"Pogoda: dziś i jutro (20/21.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - takie SMS-owe ostrzeżenie otrzymali odbiorcy w województwach:

  • świętokrzyskim;
  • śląskim;
  • małopolskim;
  • lubelskim;
  • podkarpackim;
  • opolskim (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, prudnicki i strzelecki);
  • mazowieckim (powiaty: lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki i zwoleński);
  • łódzkim (powiaty: opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski i radomszczański).

Eksperci ostrzegli przed możliwymi przerwami w dostawie prądu, a także zaapelowali o unikanie otwartych przestrzeni. Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB
Źródło: RCB
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Tagi:
Alert RCBPolskaburze
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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