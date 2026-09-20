Polska Alert RCB. Silny wiatr. "Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Pogoda: dziś i jutro (20/21.09) prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" - wiadomość o takiej treści otrzymali w niedzielę odbiorcy przebywający na terenie województw:

pomorskiego - powiaty: lęborski, pucki, Słupsk, słupski i wejherowski;

zachodniopomorskiego - powiaty: gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński i Świnoujście.

Przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi ostrzega także IMGW.

Uwaga! Alert RCB



"Pogoda: dzis i jutro (20/21.09) prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostroznosc podczas aktywnosci na zewnatrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

🟤pomorskiego - powiaty: lęborski, pucki,… pic.twitter.com/ctOUALizMn — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 20, 2026 Rozwiń

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Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.