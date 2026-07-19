Polska Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu" Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Uwaga! Dziś (19.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - SMS-owy alert o takiej treści trafił w niedzielę do osób przebywających na terenie województw:

świętokrzyskiego , w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, Kielce, kieleckim, koneckim, pińczowskim, skarżyskim, włoszczowskim;

łódzkiego , w powiatach: bełchatowskim, łaskim, łódzki wschodnim, Łódź, opoczyńskim, pabianickim, pajęczańskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim, sieradzkim, tomaszowskim, wieluńskim, wieruszowskim, zduńskowolskim;

dolnośląskiego , w powiatach: kłodzkim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim;

wielkopolskiego , w powiatach: kaliskim, Kalisz, kępińskim, ostrowskim, ostrzeszowskim;

małopolskiego ;

śląskiego ;

opolskiego;

‼Uwaga! Alert RCB‼



"Uwaga! Dziś (19.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr".



Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców przebywających na terenie części woj. świętokrzyskiego, łódzkiego,… pic.twitter.com/HCiHqhvuht — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) July 19, 2026 Rozwiń

Przed burzami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Synoptycy wydali alarmy w 10 województwach, a w wielu miejscach mają one drugi stopień.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

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