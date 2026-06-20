Alert RCB. "Unikaj otwartych przestrzeni"

Warunki biometeo w sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Uwaga! Dziś i jutro (20/21.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - alert RCB o takiej treści został wysłany do odbiorców przebywających na terenie całego kraju.

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Eksperci przypominają, aby przed nadejściem burz usunąć wcześniej z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Warto też przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami, a także zamknąć okna i drzwi.

Jak napisało RCB, lepiej pozostać w weekend w domu. Ponadto należy zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz. Warto przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii, bo wiatr może uszkodzić linie energetyczne.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.