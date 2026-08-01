Polska Alert RCB. Upały zwiększają ryzyko zatrucia czadem Matylda Dziechcińska |

Problemy z czadem w upalne dni. Ekspert tłumaczy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"UWAGA! Upal zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz - wezwij pomoc" - brzmi treść alertu RCB.

Dlaczego czad jest groźny latem

Podczas upałów nagrzane przewody kominowe mogą osłabiać ciąg wentylacyjny, co zwiększa ryzyko cofania spalin i zatrucia tlenkiem węgla. Czad jest niewidoczny oraz bezwonny, dlatego stanowi realne zagrożenie życia oraz zdrowia nie tylko w okresie grzewczym, lecz także poza nim. Objawami lżejszego zatrucia czadem są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Ostre zatrucie może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, niewydolnością krążeniowo-oddechową i śmiercią.

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Czym jest alert RCB?

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.