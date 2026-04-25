Polska

Alert RCB w kolejnych miejscach. Uwaga na silny wiatr

Silny wiatr
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owe ostrzeżenie w związku z silnym wiatrem, jaki wieje i będzie wiać w Polsce. Otrzymali je odbiorcy w trzech województwach.

"Uwaga! Na sobotę (25.04) prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" - alert o takiej treści otrzymali w piątek wieczorem odbiorcy sieci komórkowych przebywający na terenie województw:

  • zachodniopomorskiego, w powiatach: białogardzkim, kołobrzeskim, Koszalin, koszalińskim, sławieńskim, Świnoujście, kamieńskim i gryfickim;
  • pomorskiego, w powiatach: bytowskim, Gdańsk, Gdynia, kartuskim, lęborskim, puckim, Słupsk, słupskim, Sopot i wejherowskim.

Później Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert na noc i niedzielę 26 kwietnia. SMS trafił do osób przebywających na terenie województwa małopolskiego, w powiatach: brzeskim, dąbrowskim, gorlickim, miechowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, proszowickim, tarnowskim i Tarnów.

Przed silnym wiatrem na północy Polski ostrzega też IMGW. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 95 kilometrów na godzinę.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Źródło: RCB

Krzysztof Posytek
