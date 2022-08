Alert RCB przed ulewami i smogiem. "Śledź komunikaty"

Alert RCB - ulewy

Alert RCB wysłano do osób przebywających na terenie powiatów niżańskiego i stalowowolskiego w woj. podkarpackim .

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.