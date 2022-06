Alert RCB w części kraju. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Alert RCB. Burze z gradem i silnym wiatrem

Jak przekazały służby, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę, punktowo do 90 km/h. Miejscami możliwy jest także grad. - Najsilniejsze natężenie zjawisk prognozowane jest w godzinach wieczornych i nocnych - ostrzega RCB.