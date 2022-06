Alert RCB w dużej części kraju. "Nie zatrzymuj się pod drzewami"

czytaj dalej

Przy jednej z dróg w Toskanii znaleziono w niedzielę ciało kangura. Najprawdopodobniej został potrącony przez samochód. Władze regionu nie wiedzą, w jaki sposób zwierzę trafiło do Włoch. - To stworzenie znalazło się w środowisku obcym z morfologicznego i klimatycznego punktu widzenia; było całkowicie osamotnione, bez swojego stada, bez środków ochronnych odpowiednich do trzymania go w niewoli - podkreśliła burmistrz miejscowości Simona Neri.