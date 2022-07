Alert RCB dla całego kraju. Burze i grad, porywisty wiatr, możliwe trąby powietrzne

Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegli, że burzom miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 40 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywy wiatru do 115 kilometrów na godzinę, a lokalnie nawet do 130 km/h.