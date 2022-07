Alert RCB nadal w mocy. Niebezpiecznie w południowych regionach

czytaj dalej

Według najnowszych analiz, dinozaury mogły rozprzestrzenić się, kiedy na Ziemi utrzymywał się chłodny klimat. By to stwierdzić, naukowcy porównali dwa okresy wymierania - kredowe oraz triasowo-jurajskie. Zdaniem badaczy spora część gadów przetrwała, ponieważ udało jej się przystosować do niskiej temperatury.