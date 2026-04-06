Alert RCB. "Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami"

"Uwaga! Dziś, 6 kwietnia, prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" - SMS-owe ostrzeżenie o takiej treści otrzymały w poniedziałek osoby przebywające na terenie województw:

zachodniopomorskiego (powiat sławieński);

pomorskiego (powiaty: lęborski, pucki, Słupsk, słupski i wejherowski).

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.