Alert RCB. "Nie używaj ognia w lesie"

Zagrożenie pożarowe w lasach, pożar lasu
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB. W poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alarmuje przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów. SMS-a z ostrzeżeniem otrzymali odbiorcy w ośmiu województwach.

"Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie" - SMS-owy alert o takiej treści został wysłany w poniedziałek do odbiorców przebywających w województwach:

  • dolnośląskim (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski);
  • mazowieckim (powiaty: ostrowski, płoński, pułtuski, sokołowski, węgrowski, wyszkowski);
  • lubuskim (powiaty: strzelecko-drezdenecki, żagański, żarski);
  • opolskim (powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki);
  • podlaskim (powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, zambrowski);
  • warmińsko-mazurskim (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, olecki, węgorzewski);
  • wielkopolskim (powiat czarnkowsko-trzcianecki);
  • zachodniopomorskim (powiaty: choszczeński, wałecki).

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Krzysztof Posytek
