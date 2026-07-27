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Alert RCB. "Możliwe podtopienia"

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Burze, piorun, wyładowania atmosferyczne
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: olmax1975/AdobeStock
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w poniedziałek alert w związku z prognozowanymi burzami z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu. SMS-owe ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy jednego województwa.

"Uwaga! Dziś (27.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - SMS-owy alert o takiej treści został wysłany w poniedziałek do odbiorców przebywających na terenie województwa podkarpackiego.

Przed groźną pogodą w wielu rejonach Polski ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części województwa podkarpackiego obowiązują alarmy drugiego stopnia.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Źródło: RCB
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Tagi:
Alert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwa
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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