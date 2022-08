Zostańcie w domach, jeśli to możliwe. Alert RCB dla 10 województw

czytaj dalej

NASA przedstawiła 13 regionów na Księżycu, w których w ramach misji Artemis III będą mogli wylądować astronauci. Znajdują się one w pobliżu południowego bieguna naszego naturalnego satelity. - Jesteśmy o kolejny krok bliżej do powrotu ludzi na Księżyc - powiedział powiedział Mark Kirasich, zastępca administratora Artemis Campaign Development Division.