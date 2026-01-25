RCB ostrzega przed gołoledzią. "Ogranicz podróże"

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

"Uwaga! Dziś (25.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach" - SMS-owy alert o takiej treści otrzymały w niedzielę osoby przebywające na terenie województwa podkarpackiego.

„Uwaga! Dziś (25.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach”.



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego. pic.twitter.com/CG3NJKSod2 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 25, 2026 Rozwiń

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

