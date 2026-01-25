Logo TVN24
Polska

RCB ostrzega przed gołoledzią. "Ogranicz podróże"

Gołoledź, oblodzenie
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w niedzielę SMS-owy alert do odbiorców przebywających na terenie Podkarpacia. Niebezpieczeństwo może stanowić marznący deszcz powodujący gołoledź.

"Uwaga! Dziś (25.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach" - SMS-owy alert o takiej treści otrzymały w niedzielę osoby przebywające na terenie województwa podkarpackiego.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Niebezpieczna ślizgawica. W mocy pomarańczowe i żółte alarmy

Niebezpieczna ślizgawica. W mocy pomarańczowe i żółte alarmy

Prognoza
W niedzielę popada. Gdzie opady będą większe niż symboliczne

W niedzielę popada. Gdzie opady będą większe niż symboliczne

Prognoza
Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: anw

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

