Alert RCB dla trzech województw. "Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"

Deszcz, ulewa, intensywne opady
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w niedzielę alert. Służby ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu w trzech województwach. Eksperci apelują o ostrożność i słuchanie poleceń służb.

"Uwaga! Dziś i jutro (19/20.04) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - alert RCB o takiej treści został wysłany w niedzielę do odbiorców na terenie województw:

  • wielkopolskiego (powiaty: grodziski, kościański, leszczyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, wolsztyński);
  • lubuskiego;
  • dolnośląskiego (powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, Legnica, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, zgorzelecki, złotoryjski).

Są też regiony, gdzie przed tym samym zjawiskiem obowiązują alarmy IMGW pierwszego stopnia.

Silny deszcz w Polsce. Tak będą wędrować opady
Silny deszcz w Polsce. Tak będą wędrować opady

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Miesięczna norma w jeden dzień. Może spaść tyle deszczu
Miesięczna norma w jeden dzień. Może spaść tyle deszczu

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: ciepło w kwietniu znika bezpowrotnie
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW. Mogą pojawić się podtopienia
deszcz opady shutterstock_431929558
IMGW rozszerza zasięg ostrzeżeń. Tam też będzie lać
deszcz shutterstock_2359015243
Miesięczna norma w jeden dzień. Może spaść tyle deszczu
Tornado przeszło przez miejscowość Lena w Illinois
Wiatr zrywał dachy, łamał drzewa. Odcięte wszystkie drogi dojazdowe
Świat
Opady w Polsce w niedzielę wieczorem
Silny deszcz w Polsce. Tak będą wędrować opady
Burzowe chmury
Dziś prawie 20 stopni, możliwe burze
Opady deszczu nocą
Padać zacznie już nocą
Dziura w suficie
Przebiła się przez sufit, wylądowała na kanapie
Świat
Przymrozek
Nie tylko ulewy. Nadciąga spore ochłodzenie. W górach może sypnąć śniegiem
Auta pod śniegiem
Wyłaniają się spod zwałów brudnego śniegu
Świat
Obszar geotermalny w Toskanii
Ogromny zbiornik magmy leży pod Toskanią
Nauka
Powódź w Stokes Valley w Nowej Zelandii
"Najmocniejszy deszcz, jaki kiedykolwiek widziałem"
Świat
Jasny bolid na polskim niebie
Rozbłysk światła na wieczornym niebie. Czym był
Polska
Argentyńska fundacja wypuściła do morza 15 pingwinów poddanych rehabilitacji
Wypuścili pingwiny po rehabilitacji. Cierpiały na pewien syndrom
Świat
Trzęsienie ziemi w prefekturze Nagano
Trzęsienie ziemi w Japonii. Powodowało problemy z poruszaniem się
Świat
Przymrozki
Żółto w części Polski. IMGW ostrzega
Po nikłym deszczu ciepło i pogodnie
Czeka nas ciepły dzień z korzystnym biometem
Pogodna noc
Czeka nas chłodna noc przed ciepłym dniem
Woda przed Pałacem Dożów w Wenecji, listopad 2019 r.
Jak uchronić Wenecję przed zalaniem? Można ją przenieść
Świat
Przed akcją ratunkową humbaka Timmy'ego
Sprowadzili ciężki sprzęt. Akcja ratunkowa na Bałtyku
Świat
Las nieopodal mojego domu
W Polsce dobiega końca era sosny
Arleta Unton-Pyziołek
Deszcz, wiosna, Kraków
Duża zmiana pogody tuż-tuż
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
"Bóg chaosu" zbliża się do Ziemi. Badacze już się na to szykują
Nauka
Skumulowana średnia suma opadów w drugiej połowie kwietnia (bez burz)
Pojawiły się ostrzeżenia przed suszą
Polska
Siemiatycze
Spotkamy się z wami w Siemiatyczach. Taka będzie pogoda
Woda powodziowa zarwała most na rzece Boardman w amerykańskim stanie Michigan
Zerwany most, zdmuchnięta stodoła i brak perspektyw na poprawę pogody
Świat
Po dziewięciu dniach poszukiwań koreańskie służby złapały wilka, który uciekł z zoo
Szukali go dziewięć dni. Wilk Neukgu złapany
Świat
Gęsta mgła
Piątkowy poranek z alarmami w trzech województwach
Polska
Deszcz i wiatr
Miejscami popada i silniej powieje
