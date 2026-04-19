Alert RCB dla trzech województw. "Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
"Uwaga! Dziś i jutro (19/20.04) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - alert RCB o takiej treści został wysłany w niedzielę do odbiorców na terenie województw:
- wielkopolskiego (powiaty: grodziski, kościański, leszczyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, wolsztyński);
- lubuskiego;
- dolnośląskiego (powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, Legnica, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, zgorzelecki, złotoryjski).
Są też regiony, gdzie przed tym samym zjawiskiem obowiązują alarmy IMGW pierwszego stopnia.
Czym jest alert RCB
Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.
Źródło: RCB
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock