Polska Alert RCB. "Nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie" Oprac. Franciszek Wajdzik

Jak pogoda wpłynie na rozwój pożaru pod Biłgorajem? Relacja Pawła Łukasika Źródło: TVN24

"Uwaga! Pożar lasu i duże zadymienie w powiecie biłgorajskim (gminy: Łukowa, Józefów, Aleksandrów). Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb" - takie wiadomości otrzymały osoby przebywające w powiecie biłgorajskim. W związku z pożarem lasu i nieużytków rolnych na Lubelszczyźnie służby zaapelowały między innymi o: ograniczenie przebywania na otwartym powietrzu, nie zbliżanie się do miejsca pożaru oraz śledzenie komunikatów.

Alert RCB. Zagrożenie pożarowe

"Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie" - takie komunikaty otrzymali mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego.

Alert RCB został wysłany do osób przebywających w części woj. lubelskiego i podkarpackiego. pic.twitter.com/47YHYuY8Wo — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 6, 2026 Rozwiń

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.