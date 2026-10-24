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Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"

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Silny wiatr, noc
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem. Eksperci zaapelowali o ostrożność podczas aktywności na świeżym powietrzu.

"Pogoda: jutro (25.10) prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - wiadomość tekstową o takiej treści otrzymali w sobotę po południu odbiorcy w województwie dolnośląskim, w powiatach: Jelenia Góra, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, lwóweckim i wałbrzyskim.

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Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia.

Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

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Źródło: RCB, tvnmeteo.pl
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Tagi:
Alert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwapogodawiatr
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