"Możliwe podtopienia. Słuchaj poleceń służb"

"Uwaga! Dziś i jutro (28/29.09) intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - brzmi treść SMS-a wysłanego przed południem do odbiorców sieci komórkowych w powiatach leskim i bieszczadzkim na terenie województwa podkarpackiego.

Jak wynika z ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, obowiązującego do niedzieli do godziny 10, na wyżej wymienionych terenach może spaść nawet do 50-70 litrów deszczu na metr kwadratowy.