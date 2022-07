Alert RCB dla siedmiu województw. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"

czytaj dalej

W wyniku fali upałów, która nawiedziła Europę, padł w Wielkiej Brytanii rekord ciepła wszech czasów. Temperatura sięgnęła 40,3 stopnia Celsjusza. - Miejmy nadzieję, że jest to anomalia - mówił we "Wstajesz i weekend" profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dodał, że jeśli zmiany klimatu przyspieszają, to czekają nas poważne wyzwania.