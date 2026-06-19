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Alert RCB. "Znajdź bezpieczne schronienie"

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Pochmurno, burze
Warunki biometo w piątek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert RCB dla części jednego z województw. Eksperci ostrzegają przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu.

"Uwaga! Dziś (19.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - wiadomość o takiej treści otrzymali w piątek po południu użytkownicy sieci komórkowych znajdujący się na terenie województwa zachodniopomorskiego, a konkretniej powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfińskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego oraz Szczecina.

Alert RCB. Tu będzie groźnie

Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zalecają między innymi, aby zamknąć okna i drzwi, nie zatrzymywać się pod drzewami oraz pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

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Źródło zdjęcia: PAP
Źródło: RCB
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Tagi:
Alert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwaburze
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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