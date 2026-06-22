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Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

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Uważajmy na ulewy
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ulewami i burzami. SMS-owe ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy południowych regionów.

"Uwaga! Dziś (22.06) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Możliwe przerwy w dostawie prądu" - takie SMS-owe ostrzeżenie otrzymali w poniedziałek odbiorcy przebywające w województwie małopolskim, w powiatach: limanowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, tatrzańskim i Nowym Sączu.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzeulewyAlert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwa
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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