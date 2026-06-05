Alert RCB. "Unikaj otwartych przestrzeni"

Pogoda na piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Uwaga! Dziś (05.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami i porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Unikaj otwartych przestrzeni." - SMS-a o takiej treści otrzymali w piątek odbiorcy przebywający na terenie województwa podlaskiego oraz części woj. warmińsko-mazurskiego (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski).

RCB radzi, by podczas burzy pozostać w domu, jeżeli to możliwe. Warto usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, oraz przeparkować pojazdy w bezpieczne miejsce, jeżeli znajdują się pod drzewami. Nie można zapomnieć o zwierzętach - im również należy zapewnić bezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli przebywają na zewnątrz.

Jeśli burza złapie nas poza domem, eksperci radzą, by jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie. Podczas jazdy samochodem powinniśmy uważać na spadające drzewa i konary. Ponadto warto mieć na uwadze, że w przypadku bardzo silnych podmuchów istnieje ryzyko zdmuchnięcia auta przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń.

Przed burzami w północno-wschodniej Polsce ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Synoptycy wydali tam alarmy drugiego stopnia, które zaczną obowiązywać po południu i będą ważne do późnego wieczora.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Groźne burze z piorunami Źródło zdjęcia: PAP