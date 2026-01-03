Logo TVN24
Polska

Alert RCB. Atak zimy w Polsce. "Trudne warunki drogowe, śledź komunikaty"

Śnieg
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Śnieżyce w Polsce. Alert RCB. Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed kolejnymi obfitymi opadami śniegu i silnym wiatrem. SMS-owy alert otrzymały w sobotę osoby przebywające na północy kraju.

"Uwaga! Jutro i pojutrze (4-5.01) intensywne opady śniegu i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty" - SMS-owy alert o takiej treści otrzymały w sobotę osoby przebywające na terenie województw:

  • zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński);
  • pomorskiego (powiaty: bytowski, Gdynia, kartuski, lęborski, pucki, Słupsk, słupski, wejherowski).

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czerwone ostrzeżenia IMGW. Tam pogoda będzie szczególnie niebezpieczna
Czerwone ostrzeżenia IMGW. Tam pogoda będzie szczególnie niebezpieczna

Prognoza

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami, na który nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

"Muszę dzisiaj odśnieżyć, bo kolęda idzie"

"Muszę dzisiaj odśnieżyć, bo kolęda idzie"

Wciąż nie mają prądu. "Komórki nie działały, trzeba siedzieć w domu"

Wciąż nie mają prądu. "Komórki nie działały, trzeba siedzieć w domu"

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: anw/dd

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Kowala

