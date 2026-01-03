Alert RCB. Atak zimy w Polsce. "Trudne warunki drogowe, śledź komunikaty"

"Uwaga! Jutro i pojutrze (4-5.01) intensywne opady śniegu i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty" - SMS-owy alert o takiej treści otrzymały w sobotę osoby przebywające na terenie województw:
- zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński);
- pomorskiego (powiaty: bytowski, Gdynia, kartuski, lęborski, pucki, Słupsk, słupski, wejherowski).
Przed niebezpieczną pogodą ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Czym jest alert RCB
Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami, na który nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.
Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.
Autorka/Autor: anw/dd
Źródło: RCB
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Kowala