Polska

Sylwester z alertem RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Śnieg, zima, zawieje śnieżne
Prognoza na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
W sylwestra w wielu województwach obowiązuje alert RCB. Eksperci ostrzegają przed niebezpieczną zimową pogodą i jej możliwymi skutkami.

"Uwaga! Dziś i jutro (30/31.12) prognozowane zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty" - SMS o takiej treści otrzymali we wtorek odbiorcy przebywający na terenie województw:

  • warmińsko-mazurskiego;
  • pomorskiego (powiaty: tczewski, kwidzyński, sztumski, malborski, Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, nowodworski, pucki, Sopot i wejherowski);
  • podlaskiego (powiaty: kolneński, łomżyński i Łomża, bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski);
  • kujawsko-pomorskiego (powiaty: grudziądzki, Grudziądz, wąbrzeski, brodnicki i rypiński);
  • mazowieckiego (powiaty: ostrołęcki, Ostrołęka, przasnyski, makowski, pułtuski, ciechanowski, żuromiński, sierpecki, płocki, Płock, płoński, nowodworski i legionowski, grodziski, łosicki, miński, mławski, ostrowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, Siedlce, siedlecki, sochaczewski, sokołowski, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski).

Przed zimową pogodą ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czerwone alarmy IMGW przed śniegiem nadal w mocy
Czerwone alarmy IMGW przed śniegiem nadal w mocy

Prognoza

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami, na który nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: kp

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

