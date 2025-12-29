Logo TVN24
Polska

Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w poniedziałek SMS-owy alert do osób przebywających na terenie wielu powiatów w północnej i północno-wschodniej Polsce.

"Uwaga! Dziś i jutro (29/30.12) prognozowane zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty" - SMS o takiej treści został wysłany w poniedziałek do odbiorców przebywających na terenie województw:

  • warmińsko-mazurskiego;
  • pomorskiego (powiaty: tczewski, kwidzyński, sztumski, malborski, Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, nowodworski, pucki, Sopot i wejherowski);
  • podlaskiego (powiaty: kolneński, łomżyński, Łomża);
  • kujawsko-pomorskiego (powiaty: grudziądzki, Grudziądz, wąbrzeski, brodnicki i rypiński);
  • mazowieckiego (powiaty: ostrołęcki, Ostrołęka, przasnyski, makowski, pułtuski, ciechanowski, mławski, żuromiński, sierpecki, płocki, Płock, płoński, nowodworski i legionowski).

Przed zimową pogodą ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Aż drugi stopień alarmów przed zawiejami i zamieciami
Prognoza

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami, na który nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Źródło: RCB

Autorka/Autor: kp

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

