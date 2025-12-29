Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

"Uwaga! Dziś i jutro (29/30.12) prognozowane zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty" - SMS o takiej treści został wysłany w poniedziałek do odbiorców przebywających na terenie województw:

warmińsko-mazurskiego ;

pomorskiego (powiaty: tczewski, kwidzyński, sztumski, malborski, Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, nowodworski, pucki, Sopot i wejherowski);

podlaskiego (powiaty: kolneński, łomżyński, Łomża);

kujawsko-pomorskiego (powiaty: grudziądzki, Grudziądz, wąbrzeski, brodnicki i rypiński);

mazowieckiego (powiaty: ostrołęcki, Ostrołęka, przasnyski, makowski, pułtuski, ciechanowski, mławski, żuromiński, sierpecki, płocki, Płock, płoński, nowodworski i legionowski).

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Dziś i jutro (29/30.12) prognozowane zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty."



Alert RCB na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego,… pic.twitter.com/maTfIa9AmE — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) December 29, 2025 Rozwiń

Przed zimową pogodą ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami, na który nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

