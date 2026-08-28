Alert RCB dla trzech województw. "Możliwe podtopienia"
"Pogoda: dziś i jutro (28/29.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - takie SMS-y otrzymali w piątek odbiorcy sieci komórkowych przebywający na terenie województw:
- dolnośląskiego;
- wielkopolskiego;
- lubuskiego (powiaty: międzyrzecki, nowosolski, strzelecko-drezdenecki, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański oraz żarski).
W związku z prognozowanymi ulewami i burzami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy nawet drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Czym jest alert RCB
Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.