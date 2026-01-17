Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Alert RCB. "Nie wychodź w góry"

Śnieg, zagrożenie lawinowe
Lawinowe ABC - co powinniśmy mieć ze sobą
Źródło: TVN24
Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed wysokim zagrożeniem lawinowym. "Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu" - apelują eksperci.

"Uwaga! Dziś (17.01) wysokie zagrożenie lawinowe. Zachowaj ostrożność. Nie wychodź w góry bez doświadczenia i sprzętu. Śledź komunikaty lawinowe" - alert RCB o takiej treści otrzymały w sobotę osoby przebywające na terenie powiatu tatrzańskiego (woj. małopolskie).

Niebezpiecznie w Tatrach

W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie lub słabo, a wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym, zwłaszcza w miejscach wskazanych w komunikacie lawinowym.

Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Lawiny - śmiertelne zagrożenie
Lawiny - śmiertelne zagrożenie
Źródło: PAP

Autorka/Autor: anw

Źródło: RCB, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
GórypogodaLawinyAlert RCBRządowe Centrum BezpieczeństwaTatry
Czytaj także:
Silny mróz
Trzaskający mróz i mgły. W mocy żółte alarmy
Prognoza
Słońce, mróz, śnieg. Zima w Bukowinie Tatrzańskiej
W części kraju aura będzie pogodna
Prognoza
Morskie Oko, widok na Rysy w piątek rano
Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega
Noc mgła zima
Nocą miejscami będzie mgliście
Prognoza
Pies wpadł do lodowatego Dunaju
Dunaj zamarzł. Pod psem załamał się lód
Świat
Orbiter MAVEN i Mars - wizja artysty
Schowała się za Marsem i przestała odpowiadać. Szukają MAVEN
Nauka
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Głębiny oceanu nie mogą być jak dziki zachód"
Świat
Ferie zimowe, śnieg
Siarczysty mróz zaczyna swój pochód
Prognoza
hipo
Władze zamknęły słynny park
Świat
Powódź błyskawiczna w Australii
Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu
Świat
Rybak ponad 18 godzin płynął na drzwiach lodówki
Dryfował całą noc na drzwiach lodówki
Świat
Pyton
Myślała, że śpi na niej pies. Usłyszała męża: kochanie, nie ruszaj się
Świat
Niedźwiedź brunatny, sen zimowy, zima
"Wyglądają jak martwe, ale to wciąż precyzyjnie kontrolowany proces"
Ciekawostki
Śnieżyca sparaliżowała Toronto
Silne opady śniegu w rocznicę potężnej śnieżycy
Świat
Starcie mrozu i ciepła nad Polską
Syberyjski wyż zwycięży. Do kiedy potrwa tęgi mróz
Prognoza
Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork
Atak zimy w stanie Nowy Jork. Potężny karambol na autostradzie
Świat
Mgła
Mglisty i mroźny poranek. IMGW ostrzega
Prognoza
Oblodzenie, lód, zima, mróz, zimno
Mroźny wschód, ciepły zachód. Pogoda na dziś
Prognoza
Komar
"Wyraźnie preferują krew ludzką". Dlaczego tak się dzieje?
Ciekawostki
Pekin, stolica Chin
Pekin bez smogu. Wysoką cenę płacą za to rolnicy
Smog
Mroźna noc
Zimna noc, możliwe marznące mgły
Prognoza
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Weekend przyniesie sporą zmianę w pogodzie. Tak zaczną się ferie zimowe
Prognoza
Członkowie misji Crew 11 wrócili z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Ziemię
Czy dowiemy się, co dolega choremu astronaucie?
Nauka
Zagraża nam przeraźliwe zimno
Strach patrzeć na mapy. Mróz jak w czasie największych zim w historii
Arleta Unton-Pyziołek
Zniszczona promenada w Trzebieży
Promenada w Trzebieży zniszczona. Taras widokowy "złamany na pół"
W Białymstoku zima nigdzie się nie wybiera
Gołoledź zamknęła szkoły
Gorąco, upał
2025 rok na podium. To nie jest dobra wiadomość
Nauka
Załoga Crew 11 wylądowała na Ziemi
Kapsułę otoczyły delfiny. Dragon z chorym astronautą już na Ziemi
Świat
Uwaga na marznące opady
Tu wciąż pada marznący deszcz. IMGW przedłuża alarmy
Prognoza
"Mróz odżyje i to z większą siłą"
Nadchodzi silny mróz z Syberii. "Modele są zgodne"
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom