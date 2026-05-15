Alert RCB. "Unikaj otwartych przestrzeni"

Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. SMS-owe ostrzeżenie otrzymali odbiorcy przebywający na terenie jednego województwa.

"Uwaga! Dziś (15.05) prognozowane burze z intensywnymi opadami deszczu. Unikaj otwartych przestrzeni. Nie parkuj pod drzewami. Możliwe przerwy w dostawie prądu". - SMS o takiej treści został dziś wysłany do odbiorców przebywających na terenie województwa małopolskiego.

Przed burzami - w tym w Małopolsce - ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyładowaniom będą towarzyszyć opady, miejscami silne, oraz silny wiatr.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Krzysztof Posytek
