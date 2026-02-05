Alert RCB. "Ogranicz poruszanie się pieszo i samochodem"

Pogoda na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

"Uwaga! Dziś w nocy i jutro (05/06.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" - SMS-owy alert o takiej treści został wysłany w czwartek do osób przebywających na terenie województw:

zachodniopomorskiego ;

pomorskiego ;

kujawsko-pomorskiego ;

wielkopolskiego (powiat złotowski);

łódzkiego (powiaty: kutnowski, łowicki, skierniewicki, Skierniewice, rawski);

mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, lipski, Radom, radomski, sochaczewski, zwoleński, żyrardowski, ciechanowski, garwoliński, legionowski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sokołowski, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński);

podlaskiego (powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski);

lubelskiego (powiaty: Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, Lublin, łęczyński, opolski, puławski, świdnicki, bialski, Biała Podlaska, lubartowski, łukowski, parczewski, radzyński, rycki, włodawski);

warmińsko-mazurskiego (powiaty: braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, szczycieński).

Eksperci apelują, aby sprawdzać aktualne ostrzeżenia pogodowe oraz komunikaty służb, a także ograniczyć poruszanie się pieszo i samochodem. "Chodź wolno i ostrożnie, stawiając krótkie kroki i utrzymując równowagę" - napisało RCB. "Wychodząc z budynków, uważaj na oblodzone schody i podjazdy" - dodało.

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Obszar objęty Alertem RCB został rozszerzony o część woj. warmińsko-mazurskiego - powiaty: braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, szczycieński. https://t.co/YG4qQm2ljQ — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) February 5, 2026 Rozwiń

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

