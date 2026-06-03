Polska Alert RCB. "W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" Oprac. Anna Bruszewska |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Uwaga! Dziś (03.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami i porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Unikaj otwartych przestrzeni" - alert RCB o takiej treści otrzymali w środę odbiorcy przebywający na terenie województwa śląskiego.

RCB radzi, aby usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Ponadto warto przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej znajdowały się pod drzewami. Pamiętajmy także o zwierzętach - im również należy zapewnić bezpieczeństwo, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz.

Jeśli burza złapie nas poza domem, eksperci radzą, by jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie. Podczas jazdy samochodem powinniśmy uważać na spadające drzewa i konary oraz ryzyko zdmuchnięcia samochodu z drogi w przypadku bardzo silnych podmuchów.

Przed burzami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Groźne burze z piorunami Źródło zdjęcia: PAP