Czerwony alert hydrologiczny. "Prognozowany dalszy wzrost poziomu wody"

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW trzeciego stopnia

Jak zaznaczają synoptycy, ostrzeżenie będzie w mocy do godziny 9 w sobotę, jednak w przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska może ono ulec zmianie.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW drugiego stopnia

- lubelskim , na odcinku Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa. Tutaj spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, w profilu Krzyczew powyżej stanu ostrzegawczego;

- wielkopolskim i dolnośląskim , na zlewni Orli, Baryczy bez Orli i Polskiego Rowu i na odcinku Baryczy od Polskiej Wody do ujścia do Odry. Stany wody w zlewni Baryczy nadal będą utrzymywały się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, a w Korzeńsku na Orli powyżej stanu alarmowego;

- dolnośląskim , na odcinku Widawy od Namysłowa do ujścia do Odry. Stany wody na Widawie poniżej Zbytowej nadal będą utrzymywały się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z możliwością niewielkich wzrostów w ujściowym odcinku Widawy.

Na Lubelszczyźnie alerty będą w mocy do piątku do godz. 10. W pozostałych regionach wygasną one w sobotę o godz. 12.