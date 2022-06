Alergie coraz bardziej dokuczają Polakom. Mogą "utrudniać normalne funkcjonowanie"

Wiosna przyszła w tym roku później niż zwykle, przez co i pylenie roślin zostało przesunięte w czasie. Wiele pacjentów zgłasza się z nasilonymi objawami alergii. - Począwszy od zwykłego kataru, poprzez łzawienie oczu, kaszel, który może być bardzo nasilony, mogą one utrudniać normalne funkcjonowanie - powiedział Michał Matyjaszczyk, kierownik zakładu medycyny rodziny z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Jakie są objawy alergii?

- Począwszy od zwykłego kataru, poprzez łzawienie oczu, kaszel, który może być bardzo nasilony, mogą one utrudniać normalne funkcjonowanie, ze względu na to, że ból głowy związany z zatkanym nosem i poniekąd zapaleniem wtórnym zatok, może zaburzyć codzienne funkcjonowanie - powiedział Michał Matyjaszczyk, kierownik zakładu medycyny rodziny z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. - Należy na pewno wykonać testy wtedy, kiedy zleci je alergolog, ponieważ z poziomu podstawowej opieki zdrowotnej my ich zlecać nie możemy. Jeżeli te objawy są niepokojące, silne, to należy się zgłosić do lekarza i potem podjąć decyzję, co dalej - dodał.