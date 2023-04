Alergia - jak ją leczyć. Sezon pylenia już się zaczął. Pyłki są bardziej agresywne

Sezon pylenia roślin w tym roku zaczął się wcześniej, a zanieczyszczone środowisko powoduje, że pyłek roślin jest bardziej agresywny - podkreśla dr hab. n. med. Ewa Czarnobilska, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zwraca uwagę, że zażywana do tej pory sporadycznie "jedna tabletka" może już nie przynieść ulgi. Lekarze coraz częściej muszą przepisywać leki wziewne.

Lekarze z Zakładu Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie już od początku roku obserwują u pacjentów objawy kataru alergicznego, zapalenia spojówek, ale też duszności i rozwinięcie się astmy sezonowej. - Sezon pylenia roślin zaczął się wcześniej i będzie dłuższy niż zwykle - ostrzega kierownik tej placówki dr hab. n. med. Ewa Czarnobilska, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyjaśnia, że jest to "związane ze zmianami klimatu, a dodatkowo pyłek roślin jest bardziej agresywny".

- Zażywana do tej pory sporadycznie przez uczulonych jedna tabletka może nie przynieść ulgi w dolegliwościach. Obecnie coraz częściej lekarze muszą przepisywać leki wziewne, tak zwane glikokortykosteroidy - zauważa alergolożka

Nieleczona alergia może prowadzić między innymi do astmy, ostrego zapalenia zatok, nawracających infekcji dróg oddechowych.

Lekarka namawia, by uczuleni na pyłki jak najszybciej umówili się na wizytę do specjalisty alergologa, który zaleci im odpowiednie leki - zarówno aerozole donosowe jak i sterydy wziewne czy leki rozkurczające oskrzela oraz mocniejsze krople przeciwalergiczne do oczu.