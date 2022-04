Alergolog: idealnym miejscem w Polsce w okresie sezonu pylenia są nadmorskie wydmy z lasami sosnowymi

Wiosna to trudny okres dla alergików. Co gorsza, w ocenie specjalistów, okres pylenia roślin "zdecydowanie przyspieszył". Jak stwierdził alergolog, profesor Piotr Kuna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi "działanie szkodliwe pyłków nasila się wtedy, kiedy jesteśmy eksponowani i na pyłki, i na zanieczyszczenia powietrza". Wskazał przy tym przede wszystkim na spaliny samochodowe. - Najprościej byłoby powiedzieć, że należy unikać w miarę możliwość ekspozycji na pyłki, chociaż to jest bardzo trudne, bo one wlatują przez okna, gdy wietrzy się mieszkania - powiedział.