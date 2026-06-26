Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

40 stopni w Polsce. "Wydawałoby się, że jest wspaniale, bo mamy Hiszpanię w Polsce, ale tak nie jest"

|
25.06.2026, Krakow. Rynek podczas fali upalow w Krakowie
Rekordowe upały w Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Klaudia Radecka / Agencja Wyborcza.pl
Upał, z jakim nie mieliśmy jeszcze do czynienia, nadciąga nad Polskę. Jak opowiadała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, wartości oscylujące wokół 40 stopni Celsjusza wkrótce przestaną być w naszym kraju fenomenem.

Już niedługo nastąpi kulminacja fali upałów w Polsce. Temperatura może sięgnąć miejscami 40 stopni Celsjusza i więcej. Przed skwarem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

- To nie są najlepsze prognoz.y Wydawałoby się, że jest wspaniale, bo mamy Hiszpanię w Polsce, ale tak nie jest. Problem polega na tym, że wzrost temperatury do 39-40 stopni jest wielkim obciążeniem dla naszego organizmu. Prawdopodobieństwo, że takie wartości zobaczymy, już w tej chwili wynosi ponad 90 procent - mówiła w piątek na antenie TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

>>> CZYTAJ TEŻ: Nawet 42 stopnie. Są czerwone alarmy IMGW

Fenomen? Jeszcze tylko przez chwilę

W historii Polski wartości zbliżone do 40 st. C dotychczas zdarzały się rzadko. Powyżej 39 stopni było chociażby w 1994 roku. W 1921 roku we wówczas niemieckiej miejscowości Prószków pod Opolem termometry pokazały 40,2 st. C, chociaż metodologia ówczesnych pomiarów budzi pewne wątpliwości.

Jak podkreśliła Unton-Pyziołek, nie powinniśmy myśleć o 40 stopniach na termometrach jak o czymś, co zdarza się raz na kilkadziesiąt lat. Jak wynika z badań wielu ośrodków badawczych na świecie, podobne wartości na stałe wpiszą się w nasze prognozy pogody.

- Mapę, na którą naniosłam tę wartość czterdzieści stopni, zostawię sobie na na pamiątkę, ale będzie tak jak z wartościami rzędu trzydzieści pięć stopni. One kiedyś były fenomenem - przekazała synoptyk.

"Gdyby Ziemia nie była tak zmieniona"

Będzie nam trudno - w pewnym stopniu na własne życzenie. Nie tylko nie ograniczamy działalności, która podgrzewa planetę, lecz także betonujemy świat.

- Gdyby Ziemia, to środowisko wokół nas, nie było aż tak zmienione, to może 40 stopni nie byłoby jakimś obciążeniem. Chowalibyśmy się na terenach zielonych - przekazała synoptyk. - Środowisko w wielu miejscach jest po prostu zdewastowane, a to z pewnością nie ułatwi nam przetrwania zmiany klimatu, które już się odbyło (...). Klimat nam już się zmienił, ale nadal będzie ewoluował - podsumowała..

Synoptyk Arleta Unton-Pyziołek opowiada o fali upałów w Polsce
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl
Tagi:
Upałpogodaprognoza pogody
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Kamera termowizyjna pokazująca skwar w piątek po południu
Rekordowy żar w Polsce. Kogo czeka całodobowy upał
Polska
slonce upal shutterstock_2469525397
Nawet 42 stopnie. Są alerty IMGW
Prognoza
upał lato gorąco
Ogromny skwar. Tu alarmy mają mieć najwyższy stopień
Polska
Upały we Francji
Szpitale nie dają rady, kolejne ofiary śmiertelne utonięć
Świat
Jest pierwsza ofiara pożaru traw na Mazowszu (zdj. ilustracyjne)
Ogień może rozprzestrzeniać się błyskawicznie. Jest alert RCB
Polska
Akcje ratownicze w Caracas, Wenezuela
Ponad 200 zabitych, kilka tysięcy rannych. Ofiar może być znacznie więcej
Świat
Jezioro w Chłopowie
"Ratunku!" - słyszymy na filmach. W rzeczywistości jest inaczej
RAPORT TVN24.PL
upal sklej
Niewyobrażalny upał w prognozach. Co pokazują mapy IMGW
Prognoza
Dziwidło olbrzymie
Dziwidło olbrzymie zakwitło we Wrocławiu
Ciekawostki
Upał
"To będzie piekło, jakiego nikt z żyjących nie doświadczył"
Prognoza
Gorąco we Francji
Zakazują alkoholu w miejscach publicznych. Przez upał
Świat
termometr upal shutterstock_2698887809_1
"Łzy stanęły mi w oczach. To przełomowy moment"
Prognoza
Fala upałów w Europie
Apel o niezapalanie zniczy na cmentarzach w Niemczech
Świat
Polski astronauta, członek załogi misji Axiom-4 dr Sławosz Uznański-Wiśniewski już w Warszawie
"Połączyłem się z załogą, żeby to ponownie przeżyć"
Polska
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
"Jak scena z horroru". Relacje świadków po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
TVN24
Asteroida
Asteroida mknie ku Ziemi. Taki przelot zdarza się "raz na kilka lat"
Nauka
Grill
Jest tak gorąco, że zakazano grillowania
Świat
Rekordowy upał w Wielkiej Brytanii
"Trzeźwiący" rekord na Wyspach. W Europie padają kolejne
Świat
Prognozowane odchylenie temperatury od średniej w niedzielę 28.06. Do 16 st. C powyżej normy na terenie Polski
"Pierwszy raz w historii TVN24 pokazujemy takie mapy"
Prognoza
Ulewy nawiedziły Rumunię
Metr wody na ulicy. "Byliśmy uwięzieni przez cztery i pół godziny"
Świat
ren shutterstock_2550299877_1
Woda w rzece miała 26 stopni. Wprowadzono alarmy
Świat
upal lato shutterstock_62920009
Skwar trudny do zniesienia. Gdzie będzie najgoręcej
Prognoza
Upał w Polsce
"Takie odchylenia zdarzają się raz na kilkaset lat". Czy padną rekordy?
Polska
Grecja
Już wybuchają pożary. Aresztowania i zamknięta autostrada
Świat
Egzoplaneta TOI-912
Astronomowie odkryli planety lżejsze niż wata cukrowa
Nauka
pies beagle AdobeStock_275656046
One też się męczą w czasie upału. Siedem rzeczy, o których warto pamiętać
Ciekawostki
upal wentylator shutterstock_2783579569_1
To zagrożenie czyha na nas także w upalne dni
Polska
Upały we Włoszech
Odwołane lekcje i pociągi. Padły rekordy, możliwe są kolejne
Świat
Upał
Piekielny żar w drodze do Polski. Tak będzie rosła temperatura
Prognoza
Saharyjskie powietrze wdziera się nad Polskę
Prognoza, która powinna nas niepokoić. Dlaczego żar zaleje Polskę
Arleta Unton-Pyziołek
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom