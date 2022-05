Każdego roku jest diagnozowany u trzech tysięcy Polaków. Czym objawia się nowotwór tarczycy

czytaj dalej

Prognoza na ten tydzień. Temperatura w ciągu najbliższych dni będzie stopniowo rosnąć, by w piątek zbliżyć się do 30 stopni Celsjusza. W weekend w pogodzie zajdą pewne zmiany. Napływ nieco chłodniejszego powietrza będzie związany z burzami z gradem i silnym wiatrem. Do końca tygodnia nie zabraknie jednak dni z dużą ilością słońca.