Cicha katastrofa. "Odkąd żyję, mówi się w Polsce o suszy"

"Odkąd ja żyję, mówi się w Polsce o suszy"
Polska mierzy się z suszą. Na spotkaniu w ramach trasy "Jesteśmy stąd" w Mińsku Mazowieckim dziennikarka TVN24 Magda Łucyan oraz synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski rozmawiali z gośćmi o tym, jak brak wody wpływa na rolnictwo w naszym kraju oraz co możemy zrobić, by poprawić sytuację.

Rolnik Paweł Myziak przyznał, że na własnej skórze odczuwa skutki suszy. Co więcej, to nie pierwszy taki rok w jego życiu. - Odkąd ja żyję, mówi się w Polsce o suszy, mniejszej, większej - przyznał.

Myziak przekazał, że największym problemem jest retencja wody, a właściwie jej brak. Zauważył, że choć ostatnia zima była dość śnieżna, to woda roztopowa szybko spłynęła do rzek i popłynęła dalej. Rolnik wyjaśnił, że dawniej o retencję i lokalne zbiorniki dbały spółki wodne. Po zmianie ustrojowej w wielu miejscach ich nie ma lub nie działają wystarczająco sprawnie.

Myziak wspomniał, że rolnicy coraz częściej korzystają z precyzyjnego nawadniania. Pozwala ono zużywać mniej wody. - Rano wstajemy i wszyscy mówią "szklanka wody". Roślina jest jak my, w cyklu życia też potrzebuje tej szklanki wody - obrazowo wytłumaczył. Dodał jednak, że jeśli nie będziemy oszczędzać wody, to nawet jeśli będziemy wykorzystywać ją mądrzej, to może jej zabraknąć.

"Kropla wody, która wpadnie do rzeki, jest kroplą straconą"

Najważniejsza jest woda w glebie

Do problemu z wodą, choć bardziej od strony meteorologicznej, odniósł się także Tomasz Wasilewski. Wspomniał, że klimat w Polsce staje się coraz bardziej suchy, a opady, nawet jeśli się pojawiają, nie są odpowiednio magazynowane. Co można z tym zrobić?

- Czy retencja jest odpowiednia? No niestety nie. Przede wszystkim zaniedbane jest retencjonowanie wody w krajobrazie, w glebie, która jest największym magazynem wody - powiedziała Katarzyna Czupryniak, ekspertka do spraw Ochrony Ekosystemów Wodnych Fundacji WWF Polska.

Wyjaśniła, że bez odpowiedniej ilości wody w glebie ekosystemy będą słabły i zmieniały się w stronę stepujących i półpustynnych. - Kiedy woda jest w rzece, to ona jest już dla nas i dla przyrody stracona. Powinnyśmy ją zatrzymać, zanim wpłynie do rzeki - zaznaczyła.

Według ekspertki musimy zacząć myśleć o wodzie jako o zasobie strategicznym i ograniczonym ilościowo.

Jak susza wpływa na rolnictwo?

"Cicha katastrofa"

W spotkaniu uczestniczyła także aktywistka klimatyczna Dominika Lasota. Zapytana o to, co możemy zrobić, by poprawić sytuację wodną w Polsce, przekonywała, że musimy naciskać na polityków.

- My tutaj, jak siedzimy, nie mamy narzędzi, które by pozwoliły nam zmienić politykę wodną w naszym kraju. Takie narzędzia mają nasze władze - rozpoczęła swoją wypowiedź. - To, co się dzieje teraz w Polsce, to jest cicha katastrofa, której my się przyglądamy już od lat - dodała.

Zdaniem Lasoty, ministerstwa odpowiadające za rolnictwo, klimat i infrastrukturę powinny podjąć niezbędne działania na rzecz retencji wody. - To jest kwestia naszego bezpieczeństwa narodowego. (...) To, co musimy robić w tym momencie, to ratować polskie rolnictwo, ratować nas samych, nasze bezpieczeństwo żywnościowe - podsumowała aktywistka.

susza, Rolnictwo, Rolnicy, Woda
Krzysztof Posytek
