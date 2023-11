14 kolizji o poranku w Krakowie. "Zwracajmy uwagę na pieszych"

Kolizje w Małopolsce

W poniedziałek rano sypało w Krakowie. - Warunki na drogach są trudniejsze, ale do poważnych wypadków nie doszło. Należy się przyzwyczajać zimowych warunków. Widoczność będzie gorsza, zwłaszcza po zmroku. Zdejmijmy nogę z gazu, zwracajmy uwagę na pieszych. Nawierzchnie dróg mogą być bardziej śliskie. Kto nie zmienił opon na zimowe, najwyższy czas, aby to zrobił - powiedział Piotr Szpiech, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Dodał, że doszło do 14 kolizji. Według synoptyków opadów śniegu należy się spodziewać także we wtorek i środę.