Zwrotnikowe powietrze zaczyna napływać do kraju

Kraj znajduje się w ciepłej masie powietrza polarnego, ale od zachodu wciska się masa powietrza zwrotnikowego znad Afryki, stąd na zachodzie możliwy jest wzrost temperatury do blisko 30 stopni Celsjusza, a wysoko w Karkonoszach do 17-19 st. C.

Miejscami jest mglisto

O godz. 6 najchłodniej było w Jeleniej Górze, gdzie termometry wskazały 7 st. C. Mieszkańcy Łodzi na termometrach mogli zobaczyć 11 st. C, a Warszawy - 15 st. C. Równie ciepło, jak w stolicy było na Śnieżce. Najcieplej było zaś w Szczecinie, Świnoujściu, Koszalinie i Kaliszu - 16 st. C.